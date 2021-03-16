وسط إدانات غاضبة.. فندق صيني يستغل دبا قطبيا لتحقيق الأرباح.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تعرض فندق "هاربين بولار لاند"، الواقع في شمال شرق الصين والذي تم بناؤه حول قفص بانورامي من الزجاج لعرض مجموعة من الدببة القطبية لإدانات غاضبة من مجموعات الحفاظ على البيئة.





جهز الفندق خصيصا بنوافذ في الغرف مقابلة لقفص الزجاج الذي يحتوي على الدببة وبهذا يستطيع الزوار رؤية الدببة على مدار 24 ساعة في اليوم.





ويُظهر مقطع فيديو الدببة أثناء تصويرها من قبل الضيوف تحت أضواء دافئة قاسية، في بيئة اصطناعية، تتكون من صخور مزيفة ورقاقات ثلجية بلاستيكية وأرضية مطلية باللون الأبيض.





تجدر الإشارة أن السلطات الصينية عدلت مؤخرًا قانونا يحظر استهلاك الحيوانات البرية كغذاء، بعد تكهنات حول أصول فيروس كورونا والذي يقول محققون أنه بدأ من سوق ووهان لبيع الحيوانات.