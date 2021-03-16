البرلمان يرفع الجلسة العامة ويوافق على تعديل المادة 19 من قانون الموارد المائية

قرر المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب رفع جلسات المجلس العامة حتى 28 مارس المقبل.

وقال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء المخصصة لمناقشة قانون الرى، موجها حديثه للاعضاء : " عندكم فرصة تشتغلوا على المواد التي تم تأجيلها ، دى مواد مهمة ارجوكم تيجوا متوافقين عليها خلال الجلسات القادمة".





كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 19 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتحديد مدة 30 يوما بدلا من جملة موعد معين ، و التي اعترض عليها النواب مطالبين بتحدد المدة بدلا من تركها مفتوحة .