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برلمان

البرلمان يرفع الجلسة العامة ويوافق على تعديل المادة 19 من قانون الموارد المائية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:12 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد وماجده بدوي ويوسف سامح
قرر المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب رفع جلسات المجلس العامة حتى 28 مارس المقبل.

وقال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء المخصصة لمناقشة قانون الرى، موجها حديثه للاعضاء : " عندكم فرصة تشتغلوا على المواد  التي تم تأجيلها ، دى مواد مهمة ارجوكم تيجوا متوافقين عليها خلال الجلسات القادمة".

كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 19 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتحديد مدة 30 يوما بدلا من جملة موعد معين ، و التي اعترض عليها النواب مطالبين بتحدد المدة بدلا من تركها مفتوحة . 

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة.

و تنص المادة 19 على: " للمدير العام المختص بناء على تقرير من المهندس المختص أو عن فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (18) من هذا القانون، أن يخطر الجهات المختصة ورجال الإدارة وروابط مستخدمي المياه لتكليف الملاك أو الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أوالبئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين حسب الأحوال كلا بنسبة مساحة ما يحوزه "
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