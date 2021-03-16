البرلمان يرفع الجلسة العامة ويوافق على تعديل المادة 19 من قانون الموارد المائية

قرر المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب رفع جلسات المجلس العامة حتى 28 مارس المقبل.
وقال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء المخصصة لمناقشة قانون الرى، موجها حديثه للاعضاء : " عندكم فرصة تشتغلوا على المواد التي تم تأجيلها ، دى مواد مهمة ارجوكم تيجوا متوافقين عليها خلال الجلسات القادمة".
كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 19 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتحديد مدة 30 يوما بدلا من جملة موعد معين ، و التي اعترض عليها النواب مطالبين بتحدد المدة بدلا من تركها مفتوحة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة.
و تنص المادة 19 على: " للمدير العام المختص بناء على تقرير من المهندس المختص أو عن فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (18) من هذا القانون، أن يخطر الجهات المختصة ورجال الإدارة وروابط مستخدمي المياه لتكليف الملاك أو الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أوالبئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين حسب الأحوال كلا بنسبة مساحة ما يحوزه "