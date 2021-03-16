وزير الأوقاف : الاهتمام بأفريقيا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وإيمانا منا بحق القارة علينا

استعرض الدكتور محمد مختار جمعه مجهودات وزارة الأوقاف في النشاط التوعوي في أفريقيا مؤكدا أن الاهتمام بناء علي توجهات القيادة السياسيه والرئيس السيسي في الاهتمام بأفريقيا وإيمان منا بحق هذه القاره علينا.





وأضاف جمعة خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقيه بأن إجمالي عدد الوفدين إلى أفريقيا هذا العام ٢٤ موفد إلى عدد من الدول الأفريقيه وبلغ عدد الائمه رمضان قبل الماضي حوالي ٤٢ أمام موزعين على عدد. من الدول الأفريقية لإيصال رساله الأوقاف إلى العمق الافريقي.





وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف السودانية على عقد عدد من الدورات بعد رمضان لتدريب الائمه ولاول سيتم تدريب الواعظات السودانيين كذلك في أكاديمية الأوقاف في نهايه شهر رمضان وكذلك مسابقات للقرآن.





ولفت جمعه إلى أن الوزارة تتحمل منح دراسيه لعدد من الطلبة الأفارقه، تقدر تكلفتها ب٦٠٠الف جنيه سنويا.



