هل استخدام تطبيق تحريك صور الموتى حرام؟ .. الإفتاء ترد

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال : هل استخدام تطبيق تحريك صور الموتى حرام؟.

ورد "ممدوح"، قائلًا: ظهر هذه الأيام تطبيق تضع عليه صورة لشخص فيحركها بتقنية ما تجعل الملامح تتحرك كأنها ملامح الشخص نفسه وهو يعمل ما يشبه المحاكاة لردود أفعال الأشخاص، والأمر ليس متعلقا بالموتى فقط فهو يفعل ذلك مع أي صورة يتم وضعها.





وتابع: إن استعمال هذا البرنامج ليس مذموم في ذاته لكن الأمر يتعلق بالغرض من الاستخدام يعني لا يجوز استخدامه في التدليس والسخرية والتزوير والكذب والإساءة فهذا الاستخدام بهذا الهدف ممنوع وحرام .





من جانبه.. كشف الدكتور خالد عمران أمين إدارة الفتوي بدار الإفتاء، الحكم الشرعي من تطبيق تحريك صور الموتي والذى أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع عمران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج" اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" تطبيق تحريك صور الموتي هو أحد وسائل التكنولوجيا، واستخدام التكنولوجيا مباح ولكن بشروط.

وأوضح أمين إدارة الفتوى بدار الإفتاء، أن تطبيق تحريك صور الموتى لا يتضمن أي مظهر من مظاهر السخرية أو إساءة الأدب ومن ثم فهو مباح.

وأشار أمين إدارة الفتوي إلي أن استخدام التكنولوجيا مباح مع ضرورة التسليم بقضاء الله وقدره، وأن الموت هو نهاية كل شخص.



