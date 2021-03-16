مدير الصحة العالمية : ما يحدث في سوريا يجب أن يتوقف

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الثلاثاء، إن سوريا واحدة من العديد من الأزمات حول العالم، من ميانمار إلى اليمن وتيجراي في إثيوبيا، حيث حرم ملايين الأشخاص من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.









وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" أن المرافق الصحية في سوريا دُمرت وتعرض العاملون الصحيون للهجوم والترهيب، مشددا على ضرورة توقف ذلك.









وبمناسبة مرور 10 أعوام على الحرب الأهلية السورية، قال مدير الصحة العالمية "أتذكر محمد الذي التقيته في مركز اللجوء في أثينا. كان يحلم بالعودة إلى المنزل ليكون مع أسرته. لتحقيق حلم محمد ، يجب أن نعمل معًا من أجل السلام. السلام شرط أساسي للصحة".









إلى ذلك، قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إن الأزمة السورية هي الأكبر في العصر الحالي، ولن يحدث تقدم سهل بسبب فقدان الثقة بين الأطراف المتصارعة.









وأضاف بيدرسون خلال جلسة لمجلس الأمن "لم نستطع إحداث وساطة لإنهاء النزاع المأساوي في سوريا"، مشددا على أهمية تحقيق وقف إطلاق النار في البلاد.









وأشار المبعوث الأممي إلى أن الشعب السوري عانى من كل أشكال العنف خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.







