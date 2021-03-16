منهم طارق لطفي ومحمد فراج .. اللحية موضة النجوم بمسلسلات رمضان 2021

بدأ الترويج للمسلسلات الرمضانية مبكرا، وطرحت الشركات المنتجة الافيشات وبرومهات الاعمال تمهيدا للعرض في الموسم الأكثر تنافسا بين الأعمال الرمضانية وظهر عدد من الفنانين هذا العام وهم يطلقون لحيتهم لتصبح موضه مسلسلات رمضان، ومنهم.

محمد فراج

يظهر محمد فراج في مسلسل لعبة نيوتن المشارك في موسم رمضان القادم بذقن كبيرة، ظل يربي فيها لمدة عام، واثارت حوله تساؤلات كثيرة خلال تواجده في عدد من الفعاليات خلال الفترة الماضية.

تدور احداث العمل في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

المسلسل من بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، وسيد رجب، ومايان السيد، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

حمادة هلال

الفنان حمادة هلال نشر صورة له من كواليس مسلسل "المداح"، عبر حسابه ب "إنستجرام وظهر " في الصورة بـ"لحية"، وعلق: "مساء الخير، مسلسل المداح، رمضان 2021، إن شاء الله.

مسلسل" المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ياسر جلال

ظهر الفنان ياسر جلال بلحية على بوستر مسلسله الرمضاني "ضل راجل" وهو الشكل الذي اعتاد الجمهور رؤية "جلال" عليه منذ اول بطولة مطلقة له في 2017.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

ويتعاون ياسر جلال مجددًا مع اللبنانية نور بعد نجاحهما فى مسلسل "رحيم"، والذى عرض بموسم دراما رمضان 2018، وأيضًا يكرر تجربته مع محمود عبد المغنى بعد مسلسل "ظل الرئيس"، والذى عرض خلال موسم رمضان 2017 وسجل أولى بطولات ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية.

رضا ادريس

ويظهر الفنان رضا ادريس من خلال مسلسل الاختيار الجزء الثاني بلحية، لتجسيدة احد قيادات جماعة الاخوان الارهابية.

الاختيار ٢ حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

يذكر أن "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى ، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

طارق لطفي

كما يظهر ايضا الفنان طارق لطفي بلحية كبيرة من خلال مسلسل القاهرة كابول، واللوك الذى ظهر به على افيش العمل جعل الجمهور يتوقع انه يقوم بشخصية الارهابي اسامة بن لادن.

وعلق مؤلف العمل عبد الرحيم كمال عن ربط الجمهور شخصية طارق لطفي بـ الإرهابي أسامة بن لادن، قال أنه يرى أن هذا ترويج للمسلسل قبل بدايته، وأكد أن هناك مفاجأة للجمهور بشأن هذا الأمر عند عرض المسلسل.

المسلسل تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين