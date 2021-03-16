بالأرقام .. تأثيرات جائحة كورونا الاقتصادية على العالم كله .. فيديو

فيروس كورونا المستجد، جائحة أثرت بالسلب على كافة دول العالم، وتسببت في خسائر في الأرواح وخسائر على المستوى الاقتصادي .





وتسبب فيروس كورونا في إصابة أكثر من 100 مليون شخص على مستوى العالم ووفاة أكثر من 2 مليون فرد.





وعرضت قناة " سكاي نيوز عربية " تقريرا يرصد الخسائر الاقتصادية التي تسبب فيها جائحة كورونا وتأثيره السلبي على أداء الاقتصاد العالمي .





وأوضح التقرير أنه خلال عام واحد من الجائحة تسببت في خسائر في الولايات المتحدة الأمريكية تقدر بـ 6 تريليون دولار، أما في الاتحاد الأوروبي فخسر 2.2 تريليون دولار، واليابان خسرت 1.9 تريليون دولار، والمملكة المتحدة خسرت 563 مليار دولار .





ولفت التقرير إلى ان قطاع السياحة العالمي خسر 1.3 تريليون دولار، وفقد قطاع الطيران 180 مليار دولار، و255 مليون شخص خسروا وظائفهم في 2020 بسبب الجائحة .



