لوحة بخط عربي.. أم التنانين ومذيعة عالمية يشاركان في إحياء ذكرى الثورة السورية العاشرة

أحيت الفنانة البريطانية الشهيرة إميليا كلارك الذكرى العاشرة للثورة السورية، بوضع صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ليتفاعل مع الصورة التي نشرتها مليون و200 ألف مستخدم.





وكتبت إميليا على حسابها: "لقد مرت 10 سنوات منذ أن اتخذ الشعب السوري موقفا من أجل الحرية والكرامة، لقد شاهدت فيلم مؤسسة النقد العربي السعودي وأنا أقف مع وعد وعائلتها وملايين السوريين الذين يناضلون من أجل السلام والكرامة".





وشاركت النجمة العالمية الشهيرة بأداء شخصية ام التنانيين، في إحياء الذكرى العاشرة للثورة السورية من خلال لوحة فنية مدون عليها بالخط العربي، «تجرأنا على الحلم ولن نندم» .





وردت عليها وعد الخطيب: "شكرا لك على حبك ودعمك نحن نحبك جدا"، وطالبت الفنانة العالمية جمهورها ليدعمون حملة "تحرك لأجل سما".





الفنانة صاحبة الـ 34 عاما عرفت بتضامنها مع العديد من القضايا الإنسانية حول العالم، ونالت شهرة واسعة مؤخرا بدورها في مسلسل "صراع العروش"، واختارتها مجلة "تايم" كواحدة من ضمن أكثر 100 شخص مؤثر في العالم.





ولم يقتصر إحياء ذكرى الثورة السورية على كلارك فقط، حيث شاركت نجمة تليفزيون الواقع كاميلا ثورلو أيضا في هذه القضية، أمس، عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام، من خلال لوحة كتب عليها الشعار نفسه «تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة».





وكتبت كاميلا: "لقد تلقينا هذه اللوحة الجميلة من أصدقائنا العزيزين وعد وحمزة، وقد تم رسمها لإظهار التضامن مع وعد وعائلتها وجميع السوريين والاعتراف بالسنوات العشر التي انقضت منذ بدء كفاحهم من أجل الحرية والكرامة من أجل سوريا".