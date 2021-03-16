إصابة عامل بطعنة نافذة بالصدر بسبب معاكسة فتاة بالدقهلية

أصيب عامل بطعنه نافذه بالصدر بقرية البجلات التابعه لمركز منية النصر بالدقهلية على يد اثنان اخران فى نشاجرة بينهم بسبب معاكسة فتاة.
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمركز شرطة منية النصر من مستشفي منية النصر المركزي بوصول طارق على أحمد ٢١ عاما عامل ، ومفيم قرية " البجلات " دائرة مركز منية النصر ، مصابا بجرح طضى نافذ بالصدر من الجانب الأيسر ( إدعاء تعدى ) وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده ٦٤ عاما عامل ، ومقيم بذات القرية ، إتهم كلأ من إبراهيم عبد الجليل محمد عبد الجليل ٤٠ عاما عامل ونجل شقيقته إبراهيم محمد الشربينى خضر ٢٠ عاما عاطل ، ويقيمان بذات القرية بالتعدى على نجله بالضرب بقطعة زجاج بحوزة الثانى وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب معاكسة إحدى الفتيات .
وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لقيام المصاب بمعاكسة كريمة الأول وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢١٧٧ /٢٠٢١ جنح مركز شرطة منية النصر ، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لقيام المصاب بمعاكسة كريمة الأول وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢١٧٧ /٢٠٢١ جنح مركز شرطة منية النصر ، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.