إصابة عامل بطعنة نافذة بالصدر بسبب معاكسة فتاة بالدقهلية

أصيب عامل بطعنه نافذه بالصدر بقرية البجلات التابعه لمركز منية النصر بالدقهلية على يد اثنان اخران فى نشاجرة بينهم بسبب معاكسة فتاة.





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمركز شرطة منية النصر من مستشفي منية النصر المركزي بوصول طارق على أحمد ٢١ عاما عامل ، ومفيم قرية " البجلات " دائرة مركز منية النصر ، مصابا بجرح طضى نافذ بالصدر من الجانب الأيسر ( إدعاء تعدى ) وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.



