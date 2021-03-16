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فن

نتيجة تليق بأبطال أفريقيا .. نبيل الحلفاوي يحتفل بفوز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:17 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم

علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز النادي الاهلي على فريق فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة في إطار مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏أداء ونتيجة يليقان بأبطال إفريقيا".

وحقق النادي الأهلي انتصارًأ كبيرا على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول من المباراة، متقدمًا عليه بهدفين نظيفين، بتوقيع كلا من محمد شريف ومحمد مجدي افشة  .

وفي الدقيقة 78، استطاع طاهر محمد طاهر تسجيل الهدف الثالث للأهلي، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بواليا، ليؤكد انتصار الأهلي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي للنقطة السابعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فيتا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

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