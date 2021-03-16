كُن عالي الهمّة.. الاتحاد السكندري يدعم لاعبيه بعد اقتحام المربع الذهبي

دعمت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ عقب تحقيق الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري.
وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري "كُن عالي الهمّة .. ولا ترضى بغير القمة✌️ .. المربع الذهبي يليق بك".
وحقق الاتحاد السكندري فوزا مهما على منافسه البنك الأهلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري .
بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد السكندري من أجل إحراز هدف التقدم في المقابل تمكن لاعبو البنك الأهلي من إحباط جميع الهجمات والسيطرة على مجريات المباراة .
وتمكن روماريو ويليامز من إحراز هدف تقدم الاتحاد في الدقيقة "78"، من خلال ركلة حرة لصالح فريقه بالقرب من منطقة جزاء البنك الأهلي جهة اليمين نفذها السيد سالم بإرسال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها روماريو ويليامز بلمسة رائعة بالركبة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين الشباك.
وتمكن الاتحاد السكندري من التواجد في المركز الرابع برصيد 25 نقطة بينما تواجد البنك الأهلي في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.
وخاض الاتحاد السكندي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمي: محمد صبحي
خط الدفاع: داميون لوي، صبري رحيل، السيد سالم
خط الوسط: عمار حمدي، خالد الغندور، فوزي الحناوي، مانجه
الهجوم: اوكوي، سيسيه، مروان عطية.