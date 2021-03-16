كُن عالي الهمّة.. الاتحاد السكندري يدعم لاعبيه بعد اقتحام المربع الذهبي

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد السكندري من أجل إحراز هدف التقدم في المقابل تمكن لاعبو البنك الأهلي من إحباط جميع الهجمات والسيطرة على مجريات المباراة .





وتمكن روماريو ويليامز من إحراز هدف تقدم الاتحاد في الدقيقة "78"، من خلال ركلة حرة لصالح فريقه بالقرب من منطقة جزاء البنك الأهلي جهة اليمين نفذها السيد سالم بإرسال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها روماريو ويليامز بلمسة رائعة بالركبة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين الشباك.





وتمكن الاتحاد السكندري من التواجد في المركز الرابع برصيد 25 نقطة بينما تواجد البنك الأهلي في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.



