خلال جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء السوري يصدر قرارات عاجلة

أكد المهندس حسين عرنوس، رئيس مجلس الوزراء السوري، أولوية الاستمرار بدعم القطاع الصحي وتأمين مستلزماته وتقديم المحفزات للكوادر الطبية وتطوير خبراتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأمين الاحتياجات المحلية من الأدوية.





جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي يعقدها مجلس الوزراء السوري حيث استعرض عمل المشافي والمراكز الصحية لجهة ملاكها العددي واحتياجاتها من الكوادر الطبية والأدوية والأجهزة وحالة غرف العناية المشددة والواقع الصحي بشكل عام.





وشدد المجلس علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا والتنسيق بين الجهات المعنية كافة للحد من انتشار الوباء، حيث كلف وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية متابعة العمل الإغاثي والتدخل المناسب لحماية الشرائح الاجتماعية ذات الحاجة وفق الإمكانات المتاحة.





كما ناقش المجلس عملية توزيع المحروقات والمواد التموينية عبر البطاقة الإلكترونية على مستوى المحافظات ومدى مساهمتها في إيصال الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة والمرونة في عملية التوزيع.





كما تم الطلب من الوزارات المعنية علي استكمال قاعدة البيانات حول هذه التجربة لسهولة دراستها بشكل دقيق والوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق وتلافي الثغرات بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء السوري .





فيما جدد مجلس الوزراء التأكيد على تشديد الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق ومحاربة حالات الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالمواد المدعومة واتخاذ أقصي العقوبات بحق المخالفين، وتكثيف الجهود لضبط عمل محطات الوقود.





كما كلف المجلس الوزارات المعنية حساب تكلفة الكيلو متر لسيارات "الأجرة" العمومي" والإعلان عنها وتشديد العقوبات بحق المخالفين للتسعيرة المعتمدة.





ودعا المجلس الوزارات كافة المباشرة بنشر الخدمات التي تقدمها ورقيًا للمواطنين على موقع مركز خدمة المواطن الإلكتروني ليصار إلى اعتمادها بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين في الحصول على الخدمات، وتقديم تقرير شهري حول مراحل إنجاز مشروع الدفع الإلكتروني والعمل لإتمامه وفق المدد الزمنية المحددة.





وحث المهندس عرنوس على أهمية الشفافية والمصداقية في التعامل مع الموطنين وتفعيل الحوار مع المجتمع المحلي والفعاليات الأهلية وتقديم شرح منطقي للقرارات الحكومية المتخذة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الإرهاب~بية على سورية، والإجراءات المتخذة لتحفيز عملية الإنتاج وتحسين الواقعين الخدمي والتنموي.





وناشد المجلس الوزارات إجراء تقييم موسع لمدى تنفيذ خطة الموازنة العامة للدولة للعام الماضي ومنعكساتها على دعم الإنتاج، إضافة إلى تقييم الإنفاق العام خلال الربع الأول من العام الجاري للوقوف على الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها لترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو دعم العملية التنموية.



