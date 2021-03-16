دوري أبطال أفريقيا.. محمد أوناجم يقود تشكيل الوداد أمام حوريا الغيني





وشهدت تشكيل الوداد الأساسية تواجد محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك المعار إلى النادي المغربي، حتى نهاية الموسم الجاري.





وجاء تشكيل الوداد كالتالي:





أحمد رضى التكناوتي - أيوب العملود - أمين أبو الفتح - أشرف داري - يحيى عطية الله - صلاح الدين السعيدي - وليد الكرتي - يحيى جبران - محمد أوناجم - مؤيد اللافي - أيوب الكعبي.





ويتصدر الوداد المغربي جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، ويحل حوريا الغيني ثانيا بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل بترو أتلتيكو الانجولي جدول الترتيب بدون نقاط.

أعلن فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، التشكيل الأساسي لمواجهة حوريا الغيني، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أفريفيا.