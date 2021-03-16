الحفناوي يترأس اجتماع الغرفة المركزية لإدارة أزمة فيروس كورونا بالسويس

اجتمعت الغرفه المركزيه لإدارة ازمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس .





وذلك بحضور الدكتور سامح شكري مدير عام الشؤون العلاجية و الدكتور آسر البنا مدير عام الطب الوقائي والرعاية الاساسية و الدكتور مريم سلامة مديرعام إدارة الصيدلة ومدير اداره الرقابه الداخليه بالمديرية ، ومديري مستشفيات الصدر والحميات والعام ، ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة اخر مستجدات فيروس كورونا ومناقشة تطبيق بروتوكول وزارة الصحه في التعامل مع الحالات الخطرة والبسيطة ومتابعة حالات العزل المنزلي.





حيث أكد وكيل وزارة الصحة على وجود غرفة عمليات لمتابعة نسب إشغال مستشفيات العزل وتسجيل الحالات وتقييمها الي بسيطة ومتوسطة وخطيرة وكذا متابعة حالات العزل المنزلى ، كما اشار الحفناوي على ضرورة اتباع البروتوكول من حيث خروج المرضى الذين استقرت حالتهم الصحية لتوفير أماكن للحالات الأكثر خطورة .





بالاضافة الي مناقشة اللجنة لخطة القطاع الطبى داخل محافظة السويس لمواجهة أى حالات طارئة والاحتياطى من المستلزمات الطبية ووسائل الحماية والأدوية اللازمة للحالات المصابة واحتياطي الاكسجين واستمرار البيان اليومى للاكسجين واصلاح جميع الاعطال بالاجهزه الطبيه اولًا بأول .





كما تابعت اللجنة التأكيد علي جاهزية المستشفيات والأطقم الطبية والتمريض والإجراءات المتبعة فى استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها ومدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، والتأكيد علي الاستعداد بصورة دائمة لمواجهة أي طارئ والتدريب علي رأس العمل والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقايية اثناء التعامل مع المرضي ، وكذلك توفير الواقيات الشخصيه وجميع المستلزمات الخاصه بالفريق الطبى وصرف المستلزمات بانتظام عن طريق اللحنه المشكله برئاسه الدكتور محمود عوض مدير الطوارئ والرعايه العاجله ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الصحه والسكان بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية .





وقدتم تشكيل اللجنه العلميه والفنيه برئاسه الدكتور حنان رمضان دكتوراه فى الامراض الصدريه وعضويه الدكتور مينا فوزى مدير مستشفى الحميات و الدكتور محمد صبرى مدير المستشفى العام لمتابعه تطبيق البروتوكولات الموضوعه من وزاره الصحه المصريه وتنفيذها طبقًا لكل حاله وحسب درجه خطوره كل حاله .





هذا و توجهه مديريه الصحه بالسويس على جميع المواطنين بضروره اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه من الالتزام بالكمامات وغسيل الايدى بشكل مستمر والحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم التواجد فى تجمعات حرصًا على سلامتكم حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء .







