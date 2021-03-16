عبد الحليم وشادية يطلان مجددًا على مسرح ساقية الصاوي

يقف العندليب الأسمر مجددًا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى برفق شادية ليغنى من أجمل أغنياته مصحوبة بعزف الفرقة الماسية يوم الخميس 18 مارس الساعة السابعة مساءً.

يأتى ذلك فى إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذى يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.