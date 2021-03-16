بداية من الثلاثاء القادم.. قرار عراقي عاجل بشأن كورونا في البلاد

أصدر مجلس الوزراء العراقي قررا هاما بشأن حظر التجوال في البلاد الذي فرضته ظروف جائحة كورونا حيث قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من يوم 2021/3/22.





وذكر مجلس الوزراء العراقي في بيان مقتضب له نقلته موقع ناس العراقي قائلا : "المجلس قرر في جلستة الاعتيادية اليوم تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من يوم 2021/3/22".





وأضاف المجلس أن حظر التجوال الجزئي يبدأ من الساعة ٩ مساءا إلى ٥ صباحًا.



