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محافظات

وفد جامعة الجلالة يبحث تطبيق مشروع بحثي لاستخدام التقنيات الحديثة بصحة السويس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:11 م
الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس
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حسن غنيمة
استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس صباح اليوم، الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام مديرية الصحة، الدكتور محمد الخزامى، عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، والدكتور حسن الدسوقي، عميد كلية العلوم بجامعة الجلالة؛ لبحث تطبيق مشروع بحثي مدعوم دوليًا عن استخدام التقنيات الحديثة في مجال الصحة العامة، وذلك لأول مرة بمصر.

ويتمحور هذا المشروع البحثى حول الاستفادة القصوى من البيانات واستخراج رؤى جديدة للمساعدة في حل المشكلات واتخاذ قرارات مستنيرة، ويمكن أن تستفيد الرعاية الصحية بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بسبب الكميات الهائلة من البيانات الطبية وأنواع أخرى من المعلومات التي تجمعها المؤسسات الصحية والتى تعمل على حل المشكلات وتحسين الأداء من خلال تحليل البيانات  بمستوى أعمق.

جاء ذلك من خلال الاستخدامات التكنولوجيا المكانية، واتخاذ قرارات أفضل والاستكشاف والتنبؤ بالأمراض البيئية والصحية والتوجيه الأمثل للقدرات.

ويأتي هذا بالتزامن مع بدء العد التنازلي لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس.
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