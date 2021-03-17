من منقذة فتاة المعادي لسيدة القطار .. أربعة نماذج نسائية أثبتن كرم وشهامة الست المصرية

نحتفل باليوم العالمى للمرأة المصرية والذى يوافق 16 مارس من كل عام وتتمتع المرأة المصرية بطباع شرقية جميلة منها الجدعنة والشهامة والمثابرة والتعاون ونجدها دائما فى المقدمة، سواء لأسرتها أو بلدها فنجد نماذج كثيرة ظهرت فى الفترة الأخيرة تكشف معدن الست المصرية الأصيلة الجدعة ومنهم ..





منقذة طفلة المعادى:





ضربت إنجي أسامة، أو الشهيرة بمنقذة طفلة المعادي، المثل فى الشهامة حيث وقفت أمام رجل يتحرش بطفلة صغيرة ويلمس جسدها بمدخل أحد العقارات بالمعادي في تصرف شجاع وبطولي، لتنقذ الطفلة من مصير مجهول، وهناك من نادى أن يتم تكريم هذه السيدة هذا العام لدورها القوى فى إنقاذ الطفلة والقبض على المتحرش.





سيدة القطار:





السيدة صفية أبو العزم، الشهيرة بـسيدة القطار نموذج آخر للسيدات المصريات اللاتى يتمتعن بالشهامة فقد قامت بموقف بطولي خلال رحلة قطار من المنصورة إلى القاهرة، بتصديها لتجاوز محصل تذاكر القطار بحق مجند بسبب قيمة التذكرة، فعرضت أن تدفعها له ونهرت الكمسرى فقامت مصر كلها بتكريمها بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أهداها هاتف محمول هدية وخاتم وقام المجلس القومى للمرأة بتكريمها أيضًا لأنها نموذج للمرأة المصرية الجريئة فى الحق.





سيدة المطر





انتشرت صورة السيدة نعمات عبد الحميد على مواقع التواصل الاجتماعى والتي لقبها البعض بـ”سيدة المطر”، وهي تجلس على رصيف الشارع تبيع الترمس تحت المطر، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية من أجل كسب لقمة العيش، فتلقت الدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، والفنانة ياسمين صبري التي أعلنت تكفلها بجميع احتياجاتها وتقديم راتب شهرى لها مدى الحياة.





سيدة الميكروباص



