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أخبار البلد

بعد افتتاح معرض الزهور..هل تزيد قيمة تذكرة حديقة الأورمان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:40 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال الدكتور محمد فوزى مدير حديقة الأورمان ، إن عدد العارضين بمعرض الزهور هذا العام أكثر من الأعوام السابقة ، وذلك بسبب إلغاؤه العام الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا.

أشار "فوزى" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، إلي أن سعر تذكرة الحديقة ب 5 جنيها ، سواء فى أثناء تواجد معرض الزهور أو غيره ، نافيا وجود نية لزيادة سعر التذكرة خلال الفترة القادمة.

وأضاف "مدير حديقة الأورمان " أن تمويل الحديقة من مواردها لذا فيتم وضع خطة لتطوير الحديقة من خلال الموارد ، ولدينا عمالة كثيرة لذا أثرت فترة الإغلاق على الحديقة .

وأوضح الدكتور محمد فوزى أن مواعيد الافتتاح للحديقة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساءا يوميا ، منوها إلي أنه تم تخصيص ركن إعلامى فى الحديقة لمساعدة الصحفيين والإعلاميين .  

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