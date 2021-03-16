بعد افتتاح معرض الزهور..هل تزيد قيمة تذكرة حديقة الأورمان

قال الدكتور محمد فوزى مدير حديقة الأورمان ، إن عدد العارضين بمعرض الزهور هذا العام أكثر من الأعوام السابقة ، وذلك بسبب إلغاؤه العام الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا.

أشار "فوزى" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، إلي أن سعر تذكرة الحديقة ب 5 جنيها ، سواء فى أثناء تواجد معرض الزهور أو غيره ، نافيا وجود نية لزيادة سعر التذكرة خلال الفترة القادمة.

وأضاف "مدير حديقة الأورمان " أن تمويل الحديقة من مواردها لذا فيتم وضع خطة لتطوير الحديقة من خلال الموارد ، ولدينا عمالة كثيرة لذا أثرت فترة الإغلاق على الحديقة .

وأوضح الدكتور محمد فوزى أن مواعيد الافتتاح للحديقة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساءا يوميا ، منوها إلي أنه تم تخصيص ركن إعلامى فى الحديقة لمساعدة الصحفيين والإعلاميين .