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أخبار العالم

أحكام عسكرية ضد سوريين في لبنان بتهم الانتماء لداعش

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:51 م
المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية اللبنانية
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محمود نوفل
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان  برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، بحق السوري عيسى عبد الناصر، وسنة ونصف بحق اخر محمد عبد الناصر. 


وبحسب صوت بيروت انترناشونال؛ فقد أدانت المحكمة اللبنانية المتهمين بتهمة  الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، والمشاركة بأعماله العسكرية، والتخطيط للقيام بأعمال أمنية. 


وتضمنت لائحة الاتهامات أيضا؛ العمل على نشر أفكار التنظيم الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحريض الناس على الالتحاق به.


وفي قضية أخرى، قضت المحكمة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات على السوري الموقوف أحمد حديد وجرّدته من حقوقه المدنية.
 

كما أصدرت حكما غيابيا بالأشغال الشاقة المؤبدة  بحق اللبنانيين علي رايد وأحمد الحجيري  بعدما إدانتهما بجرائم "الانتماء إلى تنظيم إرهابي بهدف القيام بأعمال عسكرية وتسيير دوريات داخل بلدة عرسال، والقيام بأعمال أمنية ومحاولة تصفية أشخاص مناهضين للتنظيم، وتأمين الأسلحة والأدوية والمواد لغذائية لمقاتلي "داعش" في جرود عرسال."



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