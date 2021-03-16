إبراهيم سعيد يعلق على مشاركة حسين الشحات أمام فيتا كلوب

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على قرار موسيماني بنزول حسين الشحات في نهاية مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية.







‏وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا "موسيماني ازاي الاهلي يبقي عامل ماتش كويس !! انزل يا حسين".





وحقق النادي الأهلي انتصارًا كبيرا على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.







وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول من المباراة، متقدمًا بهدفين نظيفين، بتوقيع كل من محمد شريف ومحمد مجدي افشة .







وفي الدقيقة 78، استطاع طاهر محمد طاهر تسجيل الهدف الثالث للأهلي، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بواليا، ليؤكد انتصار الأهلي.







وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي للنقطة السابعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط في المركز الثالث.

