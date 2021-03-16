ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيم سعيد يعلق على مشاركة حسين الشحات أمام فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:41 م
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
Advertisements
مصطفى كرم

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على قرار موسيماني بنزول حسين الشحات في نهاية مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية.


‏وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا "موسيماني ازاي الاهلي يبقي عامل ماتش كويس !! انزل يا حسين".


وحقق النادي الأهلي انتصارًا كبيرا على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.


وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول من المباراة، متقدمًا بهدفين نظيفين، بتوقيع كل من محمد شريف ومحمد مجدي افشة  .


وفي الدقيقة 78، استطاع طاهر محمد طاهر تسجيل الهدف الثالث للأهلي، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بواليا، ليؤكد انتصار الأهلي.


وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي للنقطة السابعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط في المركز الثالث.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

على رأسهم كهربا.. أبرز غيابات الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب

60 دقيقة.. الأهلي يبحث عن هدف التعادل في مرمى فيتا كلوب وبواليا يهدر فرصتين

75 دقيقة.. الأهلي يعود ويتقدم بهدفين في دقيقتين بقدميّ شريف ومروان محسن

الأهلي يتعادل مع فيتا كلوب 2-2 في مباراة مثيرة

ملخص مباراة الأهلي وفيتا كلوب

الجو حار في الكونغو .. أول تعليق من مدرب فيتا كلوب بعد التعادل في القاهرة

ترشيحاتنا

الأهلي مزيكا.. أفشة يضيف الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك فيتا

بعد زيادة المرتبات .. الغرف التجارية تعلن حقيقة رفع الأسعار الفترة المقبلة

قرار عاجل من الرئيس السوري بشار الأسد

بتكلفة 20 مليون جنيه.. بدء أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل بالإسكندرية

أسرع دعاء لقضاء الحوائج المستحيلة والشديدة

كارتيرون يستقر على حارس الزمالك أمام الترجي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلا للمسحة .. اختبار جديد للكشف عن كورونا من الرقبة أو الظهر

كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة