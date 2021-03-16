البطل بيظهر في الاوقات الصعبة..جدو يعلق على فوز الأهلي أمام فيتا كلوب

علق محمد ناجي جدو لاعب الاهلي السابق على فوز المارد الأحمر على فريق فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة في إطار مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وكتب جدو عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر " البطل بيظهر دائما في الاوقات الصعبه".



وحقق النادي الأهلي انتصارًأ كبيرا على مضيفه فيتا كلوب مقابل الكونغولي ، بثلاثة أهداف دون ، المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.



وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول من المباراة ، متقدمًا عليه بهدفين نظيفين ، بتوقيع كلا من محمد شريف ومحمد مجدي افشة.



وفي الدقيقة 78 ، استطاع طاهر محمد طاهر تسجيل الهدف الثالث للأهلي ، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بواليا ، ليؤكد انتصار الأهلي.

