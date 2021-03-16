طارق قنديل ممثلا للأهلي في اجتماع اتحاد الكرة غدًا

كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بحضور الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد الكرة غدا الاربعاء، وذلك لشرح وجهة نظر الأهلي، ووضع خريطة جديدة للدوري؛ بهدف تخفيف ضغط المباريات التي تشكل عبئا على اللاعبين في ظل تلاحم المواسم.





يذكر أن المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وجه الدعوة لأندية القسم الأول؛ للاجتماع في الواحدة ظهر غدٍ الأربعاء، لتبادل الرأي حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات القارية، بإلإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور التي تهم الأندية.





وقال اتحاد الكرة في بيان له: «الاتحاد المصري إذ يدعو الأندية لهذا الاجتماع، يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية، وأنديتها ومسابقاته المحلية في عين الاعتبار، في ظل موسم أُجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا، وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري».



