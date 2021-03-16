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رياضة

انظر إلى البطل الحقيقي .. لاعب الاهلى السابق يثر الجدل عقب فوز الأهلي على فيتا كلوب | شاهد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:55 م
صدى البلد
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سيد احمد
علق شريف عبد الفضيل لاعب الاهلى السابق ، على فوز النادى الاهلى على فيتا كلوب فى دور المجموعات بـ دورى ابطال افريقيا . 


ونشر عبد الفضيل صورة عبر حسابة على انستجرام ، وكتب " عندما تريد ان تكون البطل .. فانظر الى البطل الحقيقى ماذا يفعل ". 


وتقدم النادي الأهلي على فيتا كلوب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الهدف الثالث للأهلي جاء عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 78 بباطن القدم، بعد تلقيه تمريرة رائعة من والتر بواليا.

وكان محمد شريف قد سجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة السادسة، أعقبه محمد مجدي أفشة بالهدف الثاني في الدقيقة 19
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