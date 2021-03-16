أول تعليق من محمد شريف عقب إصابته بـ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

ونشر محمد شريف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره له اثناء المباراة

وعلق : " الحمد لله"

قق النادي الأهلي انتصارًأ عريضًا على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.





أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من المباراة، متقدمًا عليه بهدفين نظيفين، في الجولة الرتبعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





محمد شريف كاد أن يسجل الهدف الأول للأهلي منذ الدقيقة الأولى بعد أن انفرد بمرمى فيتا كلوب، لكن الحارس تصدى لتسديدة شريف.





وفي الدقيقة السادسة، تلقى محمد شريف تمريرة رائعة من مروان محسن، ليسدد الكرة في شباك فيتا كلوب، معلنًا عن الهدف الأول للمارد الأحمر.





وبعدها مرر أجاي تمريرة رائعة لـ أفشة، لكن الأخير سدد الكرة خارج المرمى .





وفي الدقيقة 14، انفرد مروان محسن بمرمى فيتا كلوب، لكنه سدد الكرة ضعيفة ليتصدى لها حارس فيتا.





وفي الدقيقة 19، استطاع محمد مجدي أفشة تسجيل الهدف الثاني للأهلي بعد مراوغته مدافعي فيتا وتسديده كرة قوية بقدمه اليمنى، معلنًا عن ثاني أهداف المارد الأحمر.





وتراجع الأهلي للمحافظة على تقدمه، وسط تقدم من لاعبي فيتا، والذي جاءت أولى محاولاتهم على المرمى في الدقيقة 37، بتسديدة من اللاعب سوزي، لكن القائم الأيمن تصدى لها، لترتد لتولينجا، ليتصدى محمد الشناوي لتسديدته ببراعة وينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بثنائية نظيفة.





وأشرك موسيماني طاهر محمد طاهر بدلًا من محمد شريف والذي أصيب في الشوط الأول، لكنه أكمله حتى النهاية، ليحل طاهر محمد طاهر بدلًا من شريف مع بداية الشوط الثاني في أولى تغييرات الأهلي.





وفي الدقيقة 49، سدد لوزلو تتسديدة قوية، لكنها ارتطمت بعارضة مرمى الشناوي.





وسدد البديل كابوي كرة قوية مرت بجوار مرمى الشناوي في الدقيقة 56، في ظل سعي فيتا لتسجيل هدف تقليص الفارق.





وفي الدقيقة 78، استطاع طاهر محمد طاهر تسجيل الهدف الثالث للأهلي، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بواليا، ليؤكد انتصار الأهلي.





وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي للنقطة السابعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فيتا عند 4 نقاط في المركز الثالث.