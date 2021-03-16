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رياضة

العامري: معدن لاعبي الأهلي يظهر وقت الشدائد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:09 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدى العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الأهلي خارج ملعبه على حساب فيتا كلوب، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة في المجموعة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن معدن لاعبي الأهلي يظهر وقت الشدائد.

وأضاف أن لقاء الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مع اللاعبين، ورسالته لهم قبل السفر إلى الكونغو، كان له عامل السحر، ورفع من معنوياتهم، ودفعهم لبذل أقصى ما لديهم، وهو ما تجلى في المباراة أمام فيتا كلوب، ليحقق الأهلي فوزا كبيرا خارج ملعبة بثلاثية نظيفة.

وأكد رئيس بعثة الأهلي في الكونغو أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، كان يتابع البعثة لحظة بلحظة، باهتمام كبير، وكان يطمئن على اللاعبين بشكل مستمر، في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها مع الفريق على كل المستويات.

 ووجه العامري فاروق التهنئة لجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي بهذا الفوز الثمين، وأشاد بأداء الفريق طوال المباراة، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ــ كالعادة ــ ، وأنجزوا ما وعدوا به  قبل السفر إلى الكونغو.

وقال العامري فاروق إن ظروف المباراة كانت صعبة للغاية، خاصة أرضية الملعب، إلا أن لاعبي الأهلي أثبتوا أنهم رجال، ودائمًا ما ينجحون في مواجهة مثل هذه الظروف القاسية.

واختتم العامري فاروق تصريحاته، مؤكدا أن الأهلي لديه هدف واحد؛ وهو الفوز بالبطولة الإفريقية العاشرة هذا الموسم، مشيرا إلى أن القادم سيكون أفضل؛ بفضل تكاتف الجميع داخل منظومة الأهلي.


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