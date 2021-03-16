أزمة تواجه انتخابات الصحفيين واللجنة المشرفة تبحث عن حل

عقدت اللجنة المشرفة على الانتخابات اجتماعها اليوم الثلاثاء 16 /3 /2021 برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس اللجنة بمقر النقابة بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيي يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلي وصالح الصالحي ومجدي حلمي ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبي.





وناقشت اللجنة ماعرضه خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس اللجنة من تلقيه اتصالا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم الجمعة 19 /3 /2021، وذلك تنفيذا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.





واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 19/3/2021 داخل مبنى النقابة إعمالا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالاسكندرية ، وأن تجرى الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل على عمليتي الإقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.





وأكدت اللجنة المشرفة أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررا لايمكن تجنبه رغم قراراتها باتخاذ كل الاجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية فى ظل جائحة كورونا. ولهذا أحالت اللجنة الأمر إلى مجلس النقابة لعقد إجتماع عاجل خلال 24 ساعة لاتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.