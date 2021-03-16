الكويت: النيابة العامة تتخذ قرارًا بشأن النواب المتهمين بانتهاك قيود كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين.





وقال الخالد إن "القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية"، وفقًا لصحيفة "الرأي" الكويتية.





وتوجه الخالد إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد بالشكر والتقدير على التوجيه بسحب البلاغات.





وأكد الخالد تقديره لأعضاء مجلس الأمة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون الجميع في مواجهة جائحة فيروس كورونا والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية.