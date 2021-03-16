"إصابة كوكب الأرض بكارثة "..شاهد | مخزن احتياطي للحيوانات المنوية والبذور على القمر

عرضت قناه العربية فيديو يكشف عن تواجد مخزن احتياط للحيوانات المنوية والبذور على القمر .





واكد فريق علماء من جامعة " أريزونا الأمريكية " انهم سيعلنون عن خطة لأرسال 6.7 مليون عينة من البذور والحيوانات المنوية والبويضات والحمض النووي إلي القمر .





وأوضح الفيديو أن الحيوانات المنوية والبويضات سيتم تخزينها في قبو علي سطح القمر للحفاظ علي سلامتها وهذا احتياطيا في حالة إصابة كوكب الأرض بكارثة ما .





وتابع الفيديو إن الباحثون يسعون في هذا المشروع إلي إنشاء مخزن تحت سطح القمر مكون من انفاق اسفل حمم بركانية سابقة .



