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توك شو

"إصابة كوكب الأرض بكارثة "..شاهد | مخزن احتياطي للحيوانات المنوية والبذور على القمر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:00 م
سطح القمر
سطح القمر
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إبراهيم القادري
عرضت قناه العربية فيديو  يكشف عن تواجد مخزن احتياط للحيوانات المنوية والبذور على القمر .

واكد فريق علماء من جامعة " أريزونا الأمريكية " انهم سيعلنون عن خطة لأرسال 6.7 مليون عينة من البذور والحيوانات المنوية والبويضات والحمض النووي إلي القمر .

وأوضح الفيديو أن الحيوانات المنوية والبويضات سيتم تخزينها في قبو علي سطح القمر للحفاظ علي سلامتها وهذا احتياطيا في حالة إصابة كوكب الأرض بكارثة ما .

وتابع الفيديو إن الباحثون يسعون في هذا المشروع إلي إنشاء مخزن تحت سطح القمر مكون من انفاق اسفل حمم بركانية سابقة .

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