"اسعدي في يوم عيدك" ندوة تثقيفية لوحدة مناهضة العنف والتحرش بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس

نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة برئاسة الدكتورة هند الهلالي ندوة تثقيفية بالتعاون مع معهد الدراسات والبحوث البيئية الدكتورة هدي هلال منسق وحدة مناهضة العنف والتحرش بالمعهد





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وا.د. نهي سمير دنيا عميدة معهد البحوث والدراسات البيئية والدكتورة هالة عوض الله وكيل المعهد لشئون المجتمع وتنمية البيئة و سهيل حمزه امين الجامعة المساعد لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة.









حاضر بالندوة الدكتور احمد فخري رئيس قسم العلوم الإنسانية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية ود. ريهام صفوت خبيرة التغذية العلاجية.

تهدف الندوة للتعريف بالجوانب النفسية و الضغوط التي تواجهها المرأة ومصادر الحصول علي الطاقة الإيجابية لضمان صحتها النفسية.

وفى بداية الندوة رحبت الدكتورة نهي سمير دنيا الضيوف وأثنت علي دور وحدة مكافحة العنف والتحرش في الجامعة وأوضحت أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع فهي الأم والزوجة والأخت والأبنة والصديقة والزميلة وهي عماد المجتمع ومن الواجب علينا جميعا ان نهتم بصحتها النفسية لتعود بالفائدة المرجوة علي المجتمع بأكمله.





وشكرت الدكتورة هند الهلالي رئيس وحدة مناهضة العنف والتحرش معهد الدراسات والبحوث البيئية علي استضافته لهذه الندوة التي تهم كل منتسبي جامعة عين شمس وأشارت إلى أهمية وحدة مناهضة العنف و ألياتها وسياساتها ودعمها من خلال قيادات الجامعة مما يكون له مردودا إيجابيا علي سير العملية التعليمية في الجامعة. ومن خلال اتخاذ إجراءات ردعية قوية اذا ثبتت واقعة العنف او التحرش بعد التحري والتحقيق. وأكدت أهمية التواصل مع الوحدة في حالة مواجهة أي مشكلة متعلقة بنشاط الوحدة.





وأوضح الدكتور احمد فخري رئيس قسم العلوم الإنسانية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية ماهية العنف ضد المرأة، وأبرز تعرض نسبة كبيره من النساء للتحرش او للعنف داخل او خارج المنازل، علي الرغم من تكتم العديد من النساء علي تعرضهن للعنف او للتحرش الا ان المختصين يرصدون الكثير من هذه الحالات التي تشمل أيضا العنف اللفظي سواء في المنزل او الشارع، بالإضافة إلى العنف الاقتصادي بين الأزواج.

كما أوضح وجود عدة أسباب لممارسة العنف ضد المرأة منها دوافع نفسية ترتبط بتعرض المعتدي لاعتداء قديم ترك في نفسه عقدة نفسية تظهر في ايلام الغير أو ممارسة العنف عليهم.





وأفاد بحلول متعددة لخلق بيئة نفسية سليمة ومنها: الروحانيات و التأمل وقراءة الكتب وسماع الموسيقي والاختلاء بالنفس لمدة قصيرة وتوسيع شبكة العلاقات الاجتماعية الإيجابية والتفكير الإيجابي.





وأضافت الدكتورة ريهام صفوت خبيرة التغذية العلاجية ان المرأة تمر بمراحل هرمونية كثيرة لها تأثير نفسي كبير عليها ولكل مرحلة نوعية غذائية مختلفة، ويجب علي كل أنثي الاهتمام بصحتها من خلال تناول الأغذية المناسبة والصحية المتوازنة واتباع الهرم الغذائي وتناول مسببات السعادة مثل الشوكولاتة والموز والمكسرات.





كما قام بعض الطلاب المتطوعين بالوحدة بحملة توعية لتعريف طلاب معهد البحوث والدراسات البيئية وطلاب الجامعة بالآليات والسياسات التي تتخذها الوحدة لردع اي صورة من صور التحرش والعنف داخل الجامعة.





في ختام الندوة كرمت الدكتورة نهي سمير دنيا عميدة معهد البحوث والدراسات البيئية و الدكتورة هند الهلالي رئيس وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بتكريم الطلاب المتميزين وفريق عمل الوحدة وأيضًا تكريم الأم المثالية داخل المعهد.