وزير قطاع الأعمال: اتاحة منصة إلكترونية لشركة مصر للسياحة الفترة المقبلة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الاقتصاد الألمانى من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم، سواء من خلال القدرة والتنظيم، منه 89% مبنى على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اتحادات ذاتية الإدارة، حيث يوجد لديهم 79 اتحاد، هذه الاتحادات تضم عشرات الغرف لتنظيم هذه الصناعات الصغيرة، سواء من خلال إصدار التراخيص وما شابه من مستندات وتنظيم العمل والمهن.





وأضاف توفيق، خلال كلمته اليوم ، باجتماع رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن قدرة أى بلد فى كيفية تنظيم المجتمع تتمثل فى القدرة على الإنتاج، والتوسع فى الورش، وربطها مع بعضها البعض، وانطلاقا من هذا الأمر هناك هناك عدد من المشروعات المهمة فى الوزارة، للمضى قدما نحو مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



