الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام بعد الفوز على فيتا كلوب

منح الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالاهلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب الفوز علي فيتا كلوب في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.





وحقق الفريق الاحمر الفوز بثلاثية نظيفة نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منافسه فيتا كلوب في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب الشهداء بالكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





دخل الأهلي المباراة بقوة ومستحوذا على الكرة لينجح مبكرا في اكتشاف المناطق المؤثرة في دفاع فيتا كلوب في الدقيقة 6مسجلا الهدف الأول الذي حمل توقيع محمد شريف، وأضاف بعده أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 19 قبل أن يختتم طاهر محمد طاهر الثلاثية في الدقيقة78.



