ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام بعد الفوز على فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:44 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
منح الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالاهلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب الفوز علي فيتا كلوب في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الفريق الاحمر الفوز بثلاثية نظيفة نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منافسه فيتا كلوب في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب الشهداء بالكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

 دخل الأهلي المباراة بقوة ومستحوذا على الكرة  لينجح مبكرا في اكتشاف المناطق المؤثرة في دفاع فيتا كلوب في الدقيقة 6مسجلا الهدف الأول الذي  حمل توقيع محمد شريف، وأضاف بعده أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 19 قبل أن يختتم طاهر محمد طاهر الثلاثية في الدقيقة78. 

 بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني للمجموعة الأولى التي يتصدرها سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط بعد فوزه على المريخ السوداني صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، بينما تراجع فيتا كلوب للمركز الثالث برصيد 4 نقاط. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مجموعة الأهلي.. سيمبا يفوز على فيتا بهدف نظيف في الكونغو

تعرف على تشكيل سيمبا التنزاني ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من سيمبا التنزاني بعد الفوز على الأهلي

سيمبا يتصدر مجموعة الاهلي بتعادل أمام المريخ السودانى في دورى الابطال

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع فيتا كلوب

أجندة الأهلي .. يغيب عن الدوري 37 يوما ويعود لمواجهة الزمالك في القمة

ترشيحاتنا

تكريم أول مصرية عُمدة مدينة أمريكية ضمن قائمة النساء الأكثر تميزا عالميا

على سرير المرض.. فاطمة كشري تتعرض لأزمة صحية

قرار عاجل من الرئيس السوري بشار الأسد

الأهلي مزيكا.. أفشة يضيف الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك فيتا

فى دقائق معدودة .. تنظيف القولون بأكثر من طريقة بالمنزل

دوري أبطال افريقيا.. أول تعليق من الكاف بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلا للمسحة .. اختبار جديد للكشف عن كورونا من الرقبة أو الظهر

كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة