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بشخصية البطل وروح الفانلة الحمراء.. الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية بثلاثية خارج الديار أمام فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شريف وأفشة وطاهر ينقذون النسر الأحمر من مفترق الطرق
ثلاثية الشياطين الحمر تهدئ الأصوات الغاضبة


بأداء ولا أروع نجح نجوم النادي الأهلي في إعادة الهيبة من جديد لكبير أندية مصر وإفريقيا وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة، وذلك بعد الفوز الغالي والثمين بثلاثية نظيفة على فيتا كلوب الكونغولي في عقر داره رفعت رصيد أبناء قلعة الجزيرة إلى 7 نقاط واحيت الآمال بقوة في التأهل كأول المجموعة إلى الدور ربع النهائي.

فوز وحيد على المريخ السوداني في بداية المشوار أعقبه خسارة مفاجئة أمام سيمبا التنزاني في دار السلام ووسط حضور جماهيري ثم تعادل إيجابي مع فيتا كلوب في القاهرة جعلت البعض يشكك في قدرات المارد الأحمر في الصعود وتخطي المطب الصعب.


رفاق المدرب العبقري بيتسو موسيماني نجحوا في ترجمة السيطرة التامة على مجريات الأمور إلى فوز ثمين وغالي بأقدام المهاجم الكنز محمد شريف وصاحب الكرة القاضية دائما محمد مجدي قفشة والجناح الواعد طاهر محمد طاهر ، وأضاع نجوم الأهلي العديد من الأهداف كانت كفيلة بخروج المباراة بأكبر فوز لفريق مصري على فريق أفريقي خارج الديار في منافسات هذا الدور.


الفوز الكبير والمهم الذي أنقذ النسر الأحمر من مفترق الطرق في المشوار الأفريقي ، اسكت العديد من الأصوات الغاضبة والتي طالبت بإقصاء المدير الفني بعد التعادل الغير عادل في القاهرة مع فيتا كلوب، وأصبحت الأمور ممهدة أمام تأهل مستحق إلى الدور نصف النهائي واستكمال المنافسة على بطولة الدوري المصري بجانب الحفاظ على اللقب الأفريقي.
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