برلماني: مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها

قال اللواء ايمن عبد المحسن عضو مجلس النواب، أن مصر دائما تضع القضية الفلسطينية على أوليات أهميتها؛ موضحا أن مصر تدعو الى الحوار الفلسطيني الفلسطيني لتوحيد الفصائل الفلسطينية .
وأضاف عبد المحسن خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»؛ ان الملفات التي يناقشها الوفود الفلسطينية في مصر منها الانتخابات التشريعية التي غابت لمدة 14 عاما ماضيا؛ منوها ان الانتخابات سوف تكون في مايو القادم.
وأشار عبد المحسن ، أن هناك قبول كبير جدا للانتخابات على الرغم من وجود الانقسامات بين الفصائل الفلسطينية .
بدأت اليوم الثلاثاء، بدعوة مصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوي وطنية، بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.