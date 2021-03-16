ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلماني: مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:38 م
الحوار الفلسطيني
الحوار الفلسطيني
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال اللواء ايمن عبد المحسن عضو مجلس النواب، أن مصر دائما تضع القضية الفلسطينية على أوليات أهميتها؛ موضحا أن مصر تدعو الى الحوار الفلسطيني الفلسطيني لتوحيد الفصائل الفلسطينية .

وأضاف عبد المحسن  خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»؛ ان الملفات التي يناقشها الوفود الفلسطينية في مصر منها الانتخابات التشريعية التي غابت لمدة 14 عاما ماضيا؛ منوها ان الانتخابات سوف تكون في مايو القادم.

وأشار عبد المحسن ، أن هناك قبول كبير جدا للانتخابات على الرغم من وجود الانقسامات بين الفصائل الفلسطينية .

بدأت اليوم الثلاثاء، بدعوة مصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوي وطنية، بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من قلب القاهرة.. الفصائل توجه الشكر للرئيس السيسي والدولة المصرية على دعم القضية الفلسطينية.. صور

انتهاء أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة

الفصائل الفلسطينية توجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني

مصر تدعو الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات المركزية لعقد اجتماع بالبلاد في مارس المقبل

برلماني: حوار القاهرة بداية الطريق الصحيح لتوحيد مسار الفلسطينيين

برعاية مصرية.. انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني

ترشيحاتنا

الأهلي مزيكا.. أفشة يضيف الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك فيتا

دوري أبطال افريقيا.. أول تعليق من الكاف بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

فى دقائق معدودة .. تنظيف القولون بأكثر من طريقة بالمنزل

الإمارات.. قرار عاجل بشأن التعليم خلال شهر رمضان

إثيوبيا تعلن موقفها بشأن طلب السودان وساطة رباعية لحل أزمة سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلا للمسحة .. اختبار جديد للكشف عن كورونا من الرقبة أو الظهر

كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة