برلماني: مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها

قال اللواء ايمن عبد المحسن عضو مجلس النواب، أن مصر دائما تضع القضية الفلسطينية على أوليات أهميتها؛ موضحا أن مصر تدعو الى الحوار الفلسطيني الفلسطيني لتوحيد الفصائل الفلسطينية .





وأضاف عبد المحسن خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»؛ ان الملفات التي يناقشها الوفود الفلسطينية في مصر منها الانتخابات التشريعية التي غابت لمدة 14 عاما ماضيا؛ منوها ان الانتخابات سوف تكون في مايو القادم.





وأشار عبد المحسن ، أن هناك قبول كبير جدا للانتخابات على الرغم من وجود الانقسامات بين الفصائل الفلسطينية .



