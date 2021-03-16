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ديني

فكري يتفقد الإدارة الطبية لفرع البنات بجامعة الأزهر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:37 م
فكري يتفقد الإدارة
فكري يتفقد الإدارة الطبية لفرع البنات بجامعة الأزهر
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محمد شحتة
أجرى الدكتور محمد فكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، زيارة تفقدية مفاجئة إلى الإدارة الطبية للطالبات بفرع البنات بمقرها داخل المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، بمرافقة اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، والدكتورة سحر يونس، مدير عام الإدارة الطبية لفرع البنات. 
     
وخلال الزيارة أكد فكري حرص إدارة الجامعة على الاهتمام والنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى الطالبات، سواء في القاعات الدراسية، أو المدن الجامعية.
     
وشدد فكري على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة كورونا، مطالبًا بضرورة الوجود الطبي على مدار الساعة، لافتًا إلى أن الجامعة تسابق الزمن في ظل جائحة كورونا للانتهاء من أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للطالبات؛ لاستيعاب أكبر عدد من الطالبات خلال المرحلة المقبلة.

في خطوة تأكيدية تدل على اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بمتابعة جميع قطاعات الجامعة؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطالبات.
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