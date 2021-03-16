وزير قطاع الأعمال: 1.25 مليار دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة

استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خطة الوزارة فيما يخص النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قائلا: "شركة النصر للتصدير والاستيراد سيكون لها دور كبير فى هذا الصدد، جار العمل على فتح مزيد من الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التوسع فى عدد المراكز الخاصة بالترويج للمنتجات المصرية البسيطة، سيتم إنشاء 14 مركزا على مستوى العالم، للترويج لهذه المنتجات ومن يرى لديه القدرة على منافسة الخارجية التسجيل لتسويق منتجاته فى مختلف هذه المراكز بمفهومها الأعم والأشمل على مستوى العالم".









وأضاف توفيق خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أنه سيتم عرض هذه المنتجات الصغيرة من خلال كتالوج إلكترونى، يتم تسجيل المنتج عليه، وستقوم الوزارة متمثلة شركة النصر بهمزة الوصل بين صاحب المنتج ومختلف الفروع على مستوى العالم، وخلال 6 شهور مستهدف تسجيل 40 ألف منتج تكون جاهزا للترويج فى هذه المراكز على مستوى العالم.









واستطرد وزير قطاع الاعمال:" جار العمل على إنشاء مجمعات صناعية للملابس الجاهزة، قائمة على استغلال أراضى المصانع المغلقة، أو جزء من الأراضى بعد عمل تطوير للمصانع مما يعنى وجود بعض المساحات الشاغرة، سيتم استغلالها، وتم البدء باستغلال مصنع فى محافظة الفيوم مغلق من سنوات سيتم تحويل هذا المصنع لـ20 مصنع صغير، تكلفة الورشة الواحد تبلغ ما يقرب من 1.5 مليون جنيه، من سيتقدم لطلب الحصول على ورشة سواء كان شخص او اثنين أو ثلاثة سيتم تحصيل 150 ألف جنيه منهم والباقي يتحمله جهاز المشروعات فى صورة تمويل ميسر، بالإضافة إلى وجود تسهيلات فى السداد وتخفيض قيمة الإيجار، كل هذا فى إطار التشجيع على النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف الطاعات، وخلال الشهور الثلاثة المقبلة سيتم بدء العمل فى مصنع الفيوم.









وتابع:" صادراتنا من الملابس الجاهزة فى الوقت الراهن تبلغ 1.25 مليار دولار، مع ان قدراتنا تفوق هذا الرقم بكثير، حيث نمتلك مقومات تؤهلنا لأن تكون الصادرات 10 مليارات دولار، وهذا ما يتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة التجارة.



