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محافظات

الكشف وتقديم العلاج لأكثر من 200 مواطن في قافلة نظمتها صحة بني سويف بنزلة الديب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:30 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة  فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية . 

وتبين من التقرير،الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الجانب، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بنزلة الديب مركز سمسطا بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية،وبالتنسيق مع الوحدة المحلية،وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية. 

إقراايضا : 
وتمكنت القافلة من الكشف على 238 مواطنًا وتوزيع بعض الأدوية بالمجان،حيث ضمت القافلة  عددًا من التخصصات الطبية والتي شملت (33 أطفال، 39 باطنة، 103 رمد، 63عظام )،فيما تم إجراء تحاليل لعدد 10 حالات، وعمل 57 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبد الحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة،وبالتعاون مع فريق العمل من مؤسسة راعي مصر للتنمية  وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرية. 

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