أمريكا: لا يمكن إحلال السلام في اليمن مع استمرار الهجمات على السعودية

أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن إحلال السلام في اليمن إذا استمرت هجمات مليشيات الحوثي ضد السعودية والمدنيين اليمنيين.









وقالت جرينفيلد في جلسة لمجلس الأمن: "لا يمكن أن يحل السلام في اليمن إذا استمرت هجمات مليشيات الحوثي ضد السعودية والمدنيين اليمنيين"، مضيفًا: " ندين احتجاز مليشيات الحوثي لمدنيين أبرياء وإضرام النار في مركز لاحتجاز المهاجرين بالعاصمة صنعاء".









من جانبه، أكد المندوب اليمني لدى مجلس الأمن أن "الميليشيات الحوثية استهدفت المدنيين في مأرب بـ 25 صاروخا باليستيا"، مشيرًا إلى أن المليشيات ترفض دعوات السلام وتختار نهج التصعيد والعنف.







