أحمد الشامى لـ أحمد السعدنى: ولاد الأصول بيبانوا في المواقف.. شاهد

عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الشامى على الصورة قائلا " ايه كورونا ؟؟؟؟

بس ولاد الاصول بيبانوا في المواقف و انت راجل اصيل و محترم و ابن ناس اوي ".

يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، آيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.





و شارك الشامي فى مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة "سى بى سى".