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رياضة

أحمد حجازي مهدد بالغياب عن معسكر الفراعنة بسبب قيود كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:20 م
صدى البلد
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إسراء أشرف
كشفت تقارير صحفية،، أن أحمد حجازي مدافع  الاتحاد السعودي مهدد، بالغياب عن معسكر منتخب مصر، المحدد له الشهر الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون، 

وتلقى أحمد حجازي دعوة من حسام البدري مدرب الفراعنة للانضمام إلى المعسكر.

وقالت التقارير، أن قيود السفر المفروضة في الوقت الحاضر، قد تمنع أحمد حجازي من التوجه إلى القاهرة، للالتحاق بمعسكر الفراعنة.

وأوضح، أن السعودية تمنع حاليا، استقبال رحلات الطيران المباشرة والقادمة من عدة دول ومن بينها مصر، ضمن حزمة إجراءات أصدرتها مؤخرا للسيطرة على الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا.

ويتطلب على القادمين للسعودية من هذه البلدان التوجه إلى بلد قريبة من المملكة، وليست ضمن القائمة الممنوع استقبال رحلات طيران منها، للخضوع لحجر صحي مدته 14 يوما قبل دخول السعودية.

وأشار التقرير إلى أنه كان من المقرر أن يغادر حجازي إلى القاهرة عقب مواجهة الرائد بالجولة الـ24 من الدوري السعودي، على أن يعود قبل الكلاسيكو أمام الهلال بالجولة الـ25 يوم 9 أبريل المقبل، لكنه لم يغادر حتى الآن.
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