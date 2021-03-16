نقل النواب تطالب بالتنسيق لتنفيذ المشروعات وحل مشكلات المواطنين

أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال إجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات وحل المشكلات التي يعانى منها المواطنين.









وطالب النائب وحيد قرقر، بإتخاذ مايقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسوة لكل مسئول، حيث يبذل جهودا ضخمة، ويشارك بتوجيهاته في كل المحاور والقطاعات، ويشارك بمعلومات في كافة الموضوعات بشكل أكبر من المسئول المختص، ما يؤكد دراسته الجيدة لهذه الملفات.









وتابع، " الرئيس السيسى حامل هموم الوطن، ومسئول عن ١١٠ مليون، ورغم ذلك يقوم بدراسة دقيقة لكل الملفات، وهو ما يتطلب الإستفادة منه واتخاذه أسوة، وأضاف، أتمنى اننا كدولة ننفذ الخطط الموضوعة والمتفق عليها، لكن للأسف نرث ارث ثقيل عبر التاريخ، بأن مع كل تغيير محافظ، يتم تغيير الخطط والمشروعات التي تم البدء فيها، وهو ما يجب تغييره"





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات احاطة مقدمة من النائب عمر وطنى، بشأن سوء حالة مزلقانات الشرابية وعددها 4 مزلقانات، وكذلك عدم إنشاء نفق مزلقان أبو خليفة في دائرة الشرابية، بالرغم من موافقة الهيئة، وذلك بحضور نائب محافظ القاهرة وممثلين لوزارة المالية والتخطيط والسكة الحديد.









واستعرض النائب عمر وطنى، مشكلات ومعوقات عدم انشاء نفق مزلقان أبو خليفة في الشرابية، مشيرا إلى معاناته عبر عدة سنوات، لتنفيذ المشروع الإ انه فشل في ذلك رغم الحصول على بعض الموافقات، وكذلك استعرض الحالة السيئة التي تعانى منها عدد ٤ مزلقانات بمنطقة الشرابية.









وشهد الاجتماع، توجيه انتقادات حادة من جانب النواب، للحكومة بسبب تضارب حديث المسئولين، بشأن تلك المشكلات، حيث وصف النواب، ردود المسئولين، بأنها تدل على عدم التنسيق.





ومن جانبه قال النائب وحيد قرقر، للأسف نجد كل جهة تلقى بالمشكلة على الجهة الأخرى لتبرأ ذمتها منها، وهو أمر نتمنى القضاء عليه ليكون هناك تنسيق، فنحن نعانى من أفكار عقيمة، و مازالنا ندفع الفاتورة مع غياب المحليات سواء في الفصل التشريعى السابق أو الحالي.





ودعا الحكومة، بالإهتمام بطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، قائلا، " لازم نشكر النائب على طلب الإحاطة، لانه بيعمل جرس إنذار للحكومة في مختلف القطاعات والوزرات"







