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رياضة

سامي قمصان: الفوز بثلاثية على فيتا كلوب نتيجة عادلة.. ولدينا ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي أن الفوز اليوم على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة لم يكن مفاجئا له، لأنه اعتاد على الأداء الرائع من لاعبي الأهلي، الذين يثبتون باستمرار أنهم لاعبون كبار خاصة في المواجهات الصعبة.

وأوضح قمصان أن التوفيق لم يحالف الفريق في لقاء القاهرة، ولكنه كان حليفا له اليوم، واستطاع أن يفوز بنتيجة كبيرة وعادلة، مشددا على أن الأهلي كبير دائما ولاعبيه لديهم القدرة على تخطي مثل هذه العقبات.

وأشار قمصان إلى أن هطول الأمطار خفف من حرارة الجو بشكل مناسب ومن صعوبة أرضية الملعب، وقد تعاهد لاعبو الأهلي على تحقيق الفوز حتى لو كانت الظروف أصعب من ذلك. 

وأكد مدرب الأهلي أن بيتسو موسيماني استعد للمباراة بشكل جيد، ونجح الجهاز الفني في تغيير طريقة اللعب أكثر من مرة خلال المباراة، وساعده على ذلك الأداء الرائع  للاعبين داخل الملعب.

وقال قمصان إن هناك ثقة كبيرة في قدرات لاعبي الأهلي، لأنهم  هم من فازوا بجميع البطولات في الموسم الماضي، مطالبا الجماهير بتقديم الدعم لهم دائما بشكل إيجابي.

وقال قمصان في ختام تصريحاته إن الأهلي أمامه تحديان كبيران أمام المريخ وسيمبا، لأنه يسعى بقوة لإنهاء المجموعة متربعا على الصدارة.

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