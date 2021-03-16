بانوراما جامعة بني سويف في يوم .. منصور يترأس اجتماعي إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي وشئون أعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي " تطوير الأداء الجامعي" و"لجنة المنشآت" و يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة أحمد محسن الخيرية

و يترأس اجتماعي " إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي" و"شئون أعضاء هيئة التدريس "





وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة أحمد محسن مبارك الخيرية بحضور النائبة فاطمة أحمد محسن عضو مجلس النواب، و يهدف البروتوكول لتوجيه الطاقات نحو تطوير العمل المشترك لخدمة المجتمع المدني بالمحافظة بكافة مجالات تقديم الخدمة من صحة، وتعليم، وخدمات بيئية، وعمل أهلي في رعاية الفئات الخاصة، وتنظيم القوافل الطبية المتاحة للشراكة مع الجامعة في مختلف التخصصات، وإيجاد آليات للعمل على خدمة ذوي الهمم وتقديم الرعاية المناسبة لهم وفقًا لما تقدمه الجامعة في هذا المجال.





كما يهدف البروتوكول إلى توفير الخدمات الصحية المتاحة داخل مستشفى جامعة بني سويف وفقًا للشروط والإجراءات المتبعة للحصول على الخدمات الصحية، وإيجاد آليات لتقديم الدعم في مجال البحث العلمي للنهوض بالعملية الزراعية، ووضع رؤية مشتركة لخدمة المجتمع المدني وتنمية مهارات الشباب لإلحاقهم بسوق العمل.





جدير بالذكر أن مجلس جامعة بني سويف سبق ووافق على توقيع بروتوكول التعاون بجلسته رقم (193) بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





كما ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي وحدة تطوير الأداء الجامعي ولجنة المنشآت، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير وحدة الاستشارات الهندسية وأعضاء مجلسي الإدارة.





ووجه الدكتور منصور التهنئة لطلاب الدراسات العليا بكليتي الدراسات العليا للعلوم المتقدمة وكلية العلوم على فوزهم بتمويل مشروعات بحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار جاء ذلك خلال اجتماع وحدة تطوير الأداء الجامعي، كما وجه التهنئة لأعضاء مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة على جهودهم المبذولة في رفع تصنيف الجامعة في العديد من التصنيفات الدولية. كما ناقش الاجتماع إضافة تصنيف الجامعة في البريد الإلكتروني الرسمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.





كما ناقش الدكتور منصور خلال اجتماع لجنة المنشآت عدد من الموضوعات منها متابعة إنشاء تعلية مدرجات لكلية الدراسات والعلوم المتقدمة بمجمع التعليم الصناعي، ومناقشة ما يتعلق بعملية صيانة مكتبة كلية التجارة.





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كما ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، اجتماعي وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي ولجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار المالي والدكتور هاني النشار مدير وحدة إدارة المشروعات وأعضاء مجلسي الإدارة.





ناقش رئيس الجامعة خلال اجتماع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي عدد من الموضوعات منها التقرير الخاص بزيارة اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مركز الاختبارات بالجامعة والتي أثنت على تجهيزات المقر في كلية الطب البشري ومبنى المدرجات بشرق النيل، بالإضافة إلى مخاطبة كلية الألسن بشأن مقترح ترجمة موقع الجامعة إلى اللغة الصينية. وتوفير الأدوات اللازمة لإنتاج المقررات الإلكترونية.





فيما ناقش الدكتور منصور خلال اجتماع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.







