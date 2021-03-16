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أخبار العالم

قرار هام لوزير الصحة اللبناني بشأن التلقيح ضد كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:48 م
لقاح كورونا - ارشيفي
لقاح كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أصدر وزير الصحة اللبناني  الدكتور حمد حسن قرارا هاما يتعلق بإصدار وثيقة تلقيح رسمية للملقحين من خارج الخطة الوطنية، من الذين تلقوا الجرعة الأولى خارج لبنان وأحضروا معهم الجرعة الثانية من اللقاح بظروف فضلى، أو ممن تلقوا اللقاحات من خلال مبادرات خاصة.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فقد نص القرار على "ضرورة أن يجري هؤلاء فحص المناعة IgG بعد أسبوعين من استكمال الجرعة الثانية من اللقاح والحصول على وثيقة رسمية من مختبر معتمد على الأراضي اللبنانية أو خارجها تثبت نتيجة هذا الفحص. 

وأضاف القرار : كما عليهم إبراز تقرير طبي على وصفة طبية موحدة موقعة وممهورة بختم طبيب مسجل في إحدى نقابتي الأطباء في لبنان.

وأضافت الوكالة : وبناء على هذه المستندات تصدر مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة وثيقة رسمية تصادق على صحة تلقيح الشخص المعني

من جهة ثانية، لفتت وزارة الصحة العامة أنها لا تمانع الإستيراد الخاص للقاح في ظروف ملائمة تضمن جودته، مع ضرورة التنسيق مع الوزارة بهدف المواكبة والتوثيق".

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