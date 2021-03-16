قرار عاجل من الرئيس السوري بشار الأسد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونًا باستحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية.









وحسب وكالة الأنباء السورية سانا؛ أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 11 القاضي باستحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ومقرها محافظة اللاذقية.









وتهدف الهيئة إلى تطوير وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها وتنظيم استثمار هذه الثروة.









وكان الأسد قد أصدر في وقت سابق، قرارا عاجلا بشأن تقديمات الإعلانات الشهرية للطلاب السوريين، حيث وجه الأسد مجلس الوزراء بتقديم إعانة مالية إلى حساب صندوق التسليف الطلابي قيمتها 5 مليارات ومائتي مليون ليرة بحيث يُصبح رأسمال الصندوق ستة مليارات ليرة سورية.









وحسب وسائل الإعلام السورية؛ من المقرر أن يعمل الصندوق علي زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب إلى 40 ألف ليرة، وزيادة القرض الشخصي للطلاب إلى مبلغ 300 ألف ليرة.









ووجّه الرئيس الأسد بإعداد الصك التشريعي الذي يمكن بموجبه إعفاء الطلاب المقترضين من الضرائب والرسوم المفروضة على القروض، والتي عادة ما يتحملها الطالب وتُقتطع كنسبة مئوية من قيمة القرض.









ويساهم رفع مبلغ القرض الشهري في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية.







