محافظ بني سويف يلتقي مدير مديرية المساحة لبحث سبل تعزيز التعاون

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "بمكتبه اليوم "المهندس أحمد ربيع مدير مديرية المساحة ببني سويف، وذلك لبحث سبل تعزبز التعاون المثمر بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للمساحة فى عدد من المجالات و الملفات الحيوية .









وخلال اللقاء ناقش المحافظ عددًا من الموضوعات التي تتعاون فيها هيئة المساحة مع المحافظة فيما يتعلق بملفات حيوية مثل ملف تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، بجانب استعراض خريطة المحافظة والمشروعات القائمة فى إطار خطة التنمية المستدامة التى تشهدها بني سويف في كافة القطاعات للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين .









وفي ختام اللقاء تسلم المحافظ من مدير المساحة ببني سويف الخريطة الصحيحة لجمهورية مصر العربية والتى يظهر بها حلايب وشلاتين ضمن الحدود الجنوبية المصرية لضمان عدم الإضرار بالأمن القومي المصري .









إقرأ ايضا :









من جانب اخر صرح الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، بأن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل مساء أمس حالة لمريضة 24 سنة من مركز الفشن إثر إدعاء سقوط من الطابق الثاني .









وبعد مناظرة الفريق الطبي لها تبين انها تعاني من قطع كلي للشريان العضدي مع فقد حوالي 10 سم من الشريان مع انقطاع كلي للدورة الدموية باليد مع وجود كسر وخلع بالكوع.







