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محافظات

محافظ بني سويف يلتقي مدير مديرية المساحة لبحث سبل تعزيز التعاون

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:55 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه اليوم "المهندس أحمد ربيع مدير مديرية المساحة ببني سويف، وذلك لبحث سبل تعزبز  التعاون المثمر بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للمساحة فى عدد من المجالات و الملفات الحيوية . 


وخلال اللقاء ناقش المحافظ عددًا من الموضوعات التي تتعاون فيها هيئة المساحة مع المحافظة فيما يتعلق بملفات حيوية مثل ملف تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، بجانب  استعراض خريطة المحافظة والمشروعات القائمة فى إطار خطة التنمية المستدامة التى تشهدها  بني سويف في كافة القطاعات  للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين .


 وفي ختام اللقاء تسلم المحافظ من مدير المساحة ببني سويف الخريطة الصحيحة لجمهورية مصر العربية والتى يظهر بها حلايب وشلاتين ضمن الحدود الجنوبية المصرية لضمان عدم الإضرار بالأمن القومي المصري .  


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 من جانب اخر صرح الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، بأن قسم الطوارئ بالمستشفى  استقبل مساء أمس حالة لمريضة 24 سنة من مركز الفشن إثر إدعاء سقوط من الطابق الثاني .


وبعد مناظرة الفريق الطبي لها تبين انها تعاني من قطع كلي للشريان العضدي مع فقد حوالي 10 سم من الشريان مع انقطاع كلي للدورة الدموية باليد مع وجود كسر وخلع بالكوع.


وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية للمريضة بالطوارئ و من ثم تحويلها الى العمليات فورًا، وفي عملية جراحية دقيقة هي الاولى من نوعها في المستشفى قام الفريق الجراحي المكون من أطباء جراحة الاوعية وعلى رأسهم د. محمود محمد معوض استشاري جراحة الأوعية بالمستشفى والدكتور محمد حسني علي إخصائي جراحة الأوعية وأطباء جراحة العظام وهم أحمد سعيد أبو سيف اخصائي جراحة عظام والدكتور عبدالحسيب رامي طبيب مقيم عظام وبمعاونة الدكتوره الاء حسن اخصائي  التخدير، حيث قام أطباء العظام على تثبيت الكوع الايمن و في نفس العملية قام جراحو الأوعية الدموية بعمل توصيل للشريان المقطوع باستخدام الوريد السفيني الاعظم وتمت مناظرة الحالة بعد العملية ومراجعة نبض اليد والتأكد من تشبع الأكسجين باليد مما يعني انقاذ الذراع من البتر .
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