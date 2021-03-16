محافظ بني سويف يناقش تقرير إدارة الصيدلة في السيطرة على تداول الأدوية والمستلزمات الطبية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بشأن مجهودات إدارة الصيدلية بقيادة الدكتور دعاء رمضان مدير الصيدلة بمديرية الصحة،الدكتور عبد الرحمن صابر مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والذي تضمن الإشارة إلى أبزر الجهود التي تم تنفيذها على مدار شهر فبراير الماضى 2021 في مجال التفتيش الصيدلي على الصيدليات العامة والخاصة والمراكز الطبية والأدوية المخالفة التي تم ضبطها ، واحتكار الأدوية وحجبها عن السوق للمتاجرة فيها والتربح منها ،فضلا عن أعداد الصيدليات ومخازن الأدوية التي تم منحها تراخيص خلال تلك الفترة.





وتبين من التقرير أنه تم المرور على 503 صيدلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة،و48 مخزن أدوية، و120 وحدة صحية و65 مستشفى للتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية وعدم المضاربة في أسعارها أو احتكارها والتاكد من مستوى الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط أدوية جنسية مهربة وأدوية مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وأدوية منتهية الصلاحية وضبط أدوية(عقار الميزوبريستول)المحظور تداوله خارج المستشفيات،وتم تحرير 31 محضر وتحريز المضبوطات تحت تصرف جهات التحقيق المعنية ،فيما تم إجراء 100 معاينة لترخيص مؤسسات صيدلة بالمحافظة.