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توك شو

بعد زيادة المرتبات .. الغرف التجارية تعلن حقيقة رفع الأسعار الفترة المقبلة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:06 م
زيادة الاسعار
زيادة الاسعار
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عبد الخالق صلاح
قدم محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، التحية الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الحد الأدنى من الأجور إلى 2400؛ موضحا ان هذه الزيادة تدل على التواصل الدائم بين الرئيس والمواطن .

وأضاف  خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، ان الشائعات التي تردد عن زيادة الاسعار الفترة القادمة غير صحيح؛ لافتا انه سعر الدولار ثابت منذ عامين وهو العامل الأساسي في زيادة الأسعار.

وأشار إلى ان القوات المسلحة ساهمت في ضبط الأسواق من خلال توفير السلع الأساسية في منافذ القوات المسلحة؛ مرددا: «كثرة المعارض ادي الي ثبوت السعر وهو في صالح المستهلك».

وأوضح أن يجب ان يكون تكافل اجتماعي بين الدولة والقطاع الخاص، ويتم زيادة الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص ايضا.

ونوه، أنه لا يوجد مبرر ابدا لزيادة الاسعار الأيام القادمة، وما يتردد عن الزيادات غير صحيح . 


وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
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