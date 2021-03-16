فوز مهم وغالي..إبراهيم عبد الجواد يهنئ لاعبى الاهلي بالفوز على فيتا كلوب

علق الاعلامي إبراهيم عبد الجواد على فوز المارد الأحمر على فريق فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة في إطار مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .



وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏‏الف مبروك لرجالة النادي الاهلي ... الماتشات دي ماتشات لعيبة وتحمل مسؤولية وده اللي عملوه رجالة الاهلي انهارده ... فوز مهم وغالي يعدل الاوضاع في المجموعة ... و تحية كبيرة لموسيماني #الاهلي_فيتا_كلوب ".



وحقق النادي الأهلي انتصارًأ كبيرا على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.



وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول من المباراة، متقدمًا عليه بهدفين نظيفين، بتوقيع كلا من محمد شريف ومحمد مجدي افشة .



وفي الدقيقة 78، استطاع طاهر محمد طاهر تسجيل الهدف الثالث للأهلي، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بواليا، ليؤكد انتصار الأهلي.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي للنقطة السابعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فيتا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

