تفريغ سد الروصيرص السوداني من المياه .. نادر نور الدين يكشف السبب الرئيسي





وأضاف "نور الدين" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "الخرطوم" لجأت لـ تفريغ السد حاليا لـ شعورها بالقلق من الجانب الأثيوبي، خاصة وأن أثيوبيا قررت تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه دفعة واحدة دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، ودون وضع جدول زمني للتخزين، خلال مرحلة الملء الثاني لسد النهضة.





وتابع خبير الموارد والمياه،: لا يوجد مخطط زمني بالشهور التي سيتم الملأ فيها لسد النهضة، وحجم المياه التي ستخزن كل شهر، وبالتالي تخشى السودان من تعطل محطات مياه الشرب في شرق السودان، مثلما حدث في الموسم الماضي عندما حجزت أثيوبيا 5 مليار متر مكعب من المياه دفعة واحدة في الملء الأول للسد.





وأضاف: أن الخرطوم تطالب أديس أبابا بـ الاستماع لـ مطالبها خاصة فيما يتعلق بمحطات مياه الشرب، والتي يعيش عليها 20 مليون سوداني في منطقة شرق السودان، والتي قد تخرج عن عملها عند الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدا أن سدي "الروصيرص وسنار" من أهم مصادر توليد الكهرباء في السودان، ولا بد من ضمان امتلائهما بشكل صحيح حتى لا يحدث ضرر لهما.





وقال وزير الري الأسبق، الخبير المائي الدكتور محمد نصر، إن سد الروصيرص السوداني يحتجز 9 مليارات متر مكعب من المياه خلفه، لذلك قامت السلطات السودانية بتفريغ المياه المحتجزة خوفا من قيام اثيوبيا بتفريغ جزء من المياه المخزنة في منطقة سد النهضة لاستكمال إنشاءات السد.

وأضاف "علام" في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، الاثنين، أن إثيوبيا تسعى لتعلية الجزء الأوسط من السد استعدادا للملء الثاني ولذلك ستسعى لتفريغ جزء من المنسوب، وهو ما يتخوف منه السودان ويسعى لتجنب تكرار ما حدث العام الماضي.

وتابع أن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك طلب وساطة رباعية دولية لحل أزمة السد، لافتا إلى أن السودان لديه تخوفات كثيرة من حدوث آثار تدميرية جراء سد اثيوبيا.



